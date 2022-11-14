Украина призвала Сербию не разрешать вещание RT: Это не соответствует курсу членства в ЕС

Министерство иностранных дел Украины призвало Сербию не давать разрешение на вещание Russia Today. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Олега Николенко в ответ на публикации в медиа о том, что в RT готовится к запуску работы в Сербии.

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"Призываем Белград не принимать такое решение. Предоставление разрешения на вещание Russia Today не будет соответствовать курсу Сербии на обретение членства в ЕС, который ранее ввел санкции против этого российского пропагандистского ресурса", – заявил Николенко.

Он напомнил, что в эфирах RT регулярно оправдывается агрессия против Украины и раздаются призывы к геноциду украинцев, и предупредил: в любой момент RT может начать расшатывать ситуацию в самой Сербии.

"RT не имеет ничего общего со свободой слова и журналистикой. Пропаганда и дезинформация, которую распространяет этот телеканал, не пойдут на пользу сербскому обществу", – добавил он.

В конце октября один из ведущих RT прямо призвал топить украинских детей. После этого МИД потребовал глобального запрета этого телеканала.

RT и Sputnik вместе с дочерними проектами находятся под санкциями Евросоюза, куда Сербия хочет вступить.

Андрій Водяний

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