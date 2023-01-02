Украина рассчитывает на обмен пленными на неделе. "Новогодний" переносился несколько раз

Обмен пленными, состоявшийся 31 декабря, переносился несколько раз, однако Украина рассчитывает на новый обмен уже на этой неделе. Об этом в эфире телемарафона сказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Комментируя состоявшийся перед Новым годом обмен пленными, Лубинец подчеркнул, что он был тяжелым и переносился несколько раз.

"С РФ всегда непростые переговоры. Отдельное внимание защитникам Мариуполя, которых мы пытаемся возвращать каждый обмен <…> И сегодня у нас происходили переговоры, и мы очень надеемся, что и на этой неделе у нас тоже будут радостные новости", – сказал Лубинец.

Он также подчеркнул, что Украина не оставляет попыток возвращать из плена гражданских, но "проблема не в нас, а в РФ". По его словам, Россия хочет создать отдельную площадку по гражданским, и в этом месяце у омбудсмена запланирована встреча по данному вопросу с российской "коллегой" Татьяной Москальковой.

"Там много наработанных с нашей стороны вариантов, но, опять-таки, мы не знаем, согласится ли на это РФ", – сказал омбудсмен.

Перед Новым годом из российского плена удалось освободить еще 140 украинцев, среди которых есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского участка фронта, а также бойцы территориальной обороны Славутича.

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Оксана Житнюк

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