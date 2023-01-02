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Украина рассчитывает на обмен пленными на неделе. "Новогодний" переносился несколько раз

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 21:01
Украина рассчитывает на обмен пленными на неделе.
Дмитрий Лубинец (Фото: Ukrinform)

Обмен пленными, состоявшийся 31 декабря, переносился несколько раз, однако Украина рассчитывает на новый обмен уже на этой неделе. Об этом в эфире телемарафона сказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Комментируя состоявшийся перед Новым годом обмен пленными, Лубинец подчеркнул, что он был тяжелым и переносился несколько раз.

"С РФ всегда непростые переговоры. Отдельное внимание защитникам Мариуполя, которых мы пытаемся возвращать каждый обмен <…> И сегодня у нас происходили переговоры, и мы очень надеемся, что и на этой неделе у нас тоже будут радостные новости", – сказал Лубинец.

Он также подчеркнул, что Украина не оставляет попыток возвращать из плена гражданских, но "проблема не в нас, а в РФ". По его словам, Россия хочет создать отдельную площадку по гражданским, и в этом месяце у омбудсмена запланирована встреча по данному вопросу с российской "коллегой" Татьяной Москальковой.

"Там много наработанных с нашей стороны вариантов, но, опять-таки, мы не знаем, согласится ли на это РФ", – сказал омбудсмен.

  • Перед Новым годом из российского плена удалось освободить еще 140 украинцев, среди которых есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского участка фронта, а также бойцы территориальной обороны Славутича. 

Читайте также: В плену РФ находятся 3400 защитников, без вести пропали 15 000 военных и гражданских

Оксана Житнюк
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