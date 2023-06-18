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Украина рассчитывает на первое большое решение в судах с Россией через полгода

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2023, 11:01
Украина рассчитывает на первое большое решение в судах с Россией через полгода - Фото
Фото: суд ООН

Международный суд ООН завершил рассмотрение по существу первого большого иска Украины против России и примерно через полгода должен объявить свое решение, рассказал в интервью Украинскому радио заявил посол по особым поручениям МИД Украины, агент Украины в суде ООН Антон Кориневич.

Традиционно с даты завершения устных слушаний по существу до дня принятия решения проходит полгода или немного больше. "Думаю, где-то на такие сроки мы можем рассчитывать", – сказал Кориневич.

"Нам всех бы хотелось, чтобы дела рассматривались быстрее, но именно таковы темпы международного правосудия. Колеса правосудия крутятся не очень быстро, но крутятся", – сказал он.

Украина рассчитывает, что суд ООН признает нарушение Россией двух международных конвенций – о запрете финансирования терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Нам безусловно нужно иметь решение международных судебных учреждений, фиксирующих нарушения со стороны РФ. Также важно, чтобы это решение фиксировало обязательство РФ прекратить соответствующие нарушения и говорило, что это решение является основанием для решения вопроса о компенсациях, репарациях, в частности – жертвам таких нарушений. Традиционно компенсации и репарации устанавливаются на отдельном заседании суда. Хотя, конечно, сейчас мы не можем знать, каким будет решение суда", – сказал посол.

  • Украина обратилась в Международный суд ООН в январе 2017 года.
  • Значительная часть иска Украины касается ограничения оккупантами прав крымских татар в Крыму.
  • Также Украина просила признать, что Россия нарушила обязательства в рамках Конвенции о финансировании терроризма, оказывая помощь незаконным вооруженным формированиям, совершающим террористические акты в Украине, таким как "ДНР" и "ЛНР".
Андрей Водяный
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Международный суд ООНантон кориневичКрымвойна
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