Україна розраховує на перше велике рішення у судах з Росією через пів року

Міжнародний суд ООН завершив розгляд по суті першого великого позову України проти Росії й приблизно через пів року має оголосити своє рішення, розказав в інтерв’ю Українському радіо заявив посол з особливих доручень МЗС України, агент України в суді ООН Антон Кориневич.

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Традиційно від дати завершення усних слухань по суті до дня ухвалення рішення минає пів року або трішки більше. "Думаю, десь на такі строки ми й можемо розраховувати", – сказав Кориневич.

"Нам всіх би хотілося, щоб справи розглядалися швидше, але саме такими є темпи міжнародного правосуддя. Колеса правосуддя крутяться не дуже швидко, але крутяться", – сказав він.

Україна розраховує, що суд ООН визнає порушення Росією двох міжнародних конвенцій – про заборону фінансування тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

"Нам безумовно потрібно мати рішення міжнародних судових установ, які фіксують порушення з боку РФ. Також важливо, щоб це рішення фіксувало зобов’язання РФ припинити відповідні порушення і говорило, що це рішення є підставою для вирішення питання про компенсації, репарації, зокрема – жертвам таких порушень. Традиційно компенсації та репарації встановлюються на окремому засіданні суду. Хоча, звісно, зараз ми не можемо знати, яким буде рішення суду", – сказав посол.

Україна звернулася до Міжнародного суду ООН у січні 2017 року.

Значна частина позову України стосується обмеження окупантами прав кримських татар в Криму.

Також Україна просила визнати, що Росія порушила зобов'язання в рамках Конвенції про фінансування тероризму, надаючи допомогу незаконним збройним формуванням, що здійснюють терористичні акти в Україні, таким як "ДНР" і "ЛНР".

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