Украина рассматривает Турцию на роль державы-покровительницы – омбудсман

Украина хочет предоставить Турции статус державы-покровительницы в войне против России, заявил в интервью Укринформу уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Мы рассматриваем возможную роль Турции как державы-покровительницы, которая прописана в Женевских конвенциях. Фактически сейчас, когда происходит война, не существует ни одной площадки, где можно было бы вести какие-либо переговоры, Турция ее постоянно предлагает. Через державу-покровительницу можно решать разные вопросы, и Турция может эффективно выполнять эту роль", – сказал Лубинец.

По Женевской конвенции об обращении с военнопленными держава-покровительница – это нейтральное или другое государство, не являющееся стороной в конфликте и назначенное стороной, находящейся в конфликте, и признанное противной стороной. Такое государство может посещать места, где находятся военнопленные и находящиеся под защитой лица, контролировать распределение посылок и другой гуманитарной помощи, содействовать созданию санитарных зон, контролировать выполнение сторонами Женевских конвенций, выполнять другие функции по поручению сторон.

Лубинец рассказал, что Женевские конвенции позволяют иметь до пяти держав-покровительниц и другие варианты тоже рассматриваются.

"Мы очень надеемся, что инициатива на уровне президента Турции будет не только способствовать, но и где-то влиять на российскую сторону. Все мы понимаем, что у них там свои аргументы, своя коммуникация. И если это будет использовано для дополнительной защиты прав граждан Украины, то могу это только приветствовать", – сказал украинский омбудсмен.

13 января посол в Турции Василий Боднар заявил, что страна изменила свою позицию относительно войны и начала говорить о территориальной целостности Украины, а не только о мире любой ценой.

По словам Боднара, Турция видит процесс урегулирования войны РФ против Украины поэтапно: сначала достижение перемирия, а затем полный вывод российских войск.

Андрій Водяний

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