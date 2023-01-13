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Турция сначала хочет добиться перемирия, а потом выведения войск России — посол Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 15:32
Турция сначала хочет добиться перемирия, а потом выведения войск России — посол Украины - Фото
Василий Боднар (Фото: пресс-служба Кабмина)

Турция видит процесс урегулирования войны РФ против Украины поэтапно: сначала — достижение перемирия, а потом полный вывод российских войск. Об этом сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар в интервью Укринформу.

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По его словам, "рождественское перемирие" от РФ не имело ничего общего с реальностью, так как оккупанты сами не соблюдали его и продолжали боевые действия. 

Он отметил, что Украина требует освобождения всех оккупированных территорий, прекращения огня и только потом старта переговоров, а Турция понимает эту позицию и учитывает ее в контактах с россиянами.

Дипломат заявил, что турки хотят сначала добиться прекращения огня, а потом добиваться выведения российских войск. 

"В нашем понимании прекращение огня невозможно, потому что Россия точно будет пытаться обмануть и нас, и Турцию как страну посредника, использовать это время для усиления своих позиций, а затем отказаться от вывода войск", — сказал Боднар. 

Читайте также: Турция поддержала мирный план Зеленского. Он предусматривает границы 1991 года и репарации 

Дмитро Гриниченко
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Василий Боднар война Турция перемирие переговоры с россией
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