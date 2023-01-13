Турция сначала хочет добиться перемирия, а потом выведения войск России — посол Украины
Турция видит процесс урегулирования войны РФ против Украины поэтапно: сначала — достижение перемирия, а потом полный вывод российских войск. Об этом сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар в интервью Укринформу.
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По его словам, "рождественское перемирие" от РФ не имело ничего общего с реальностью, так как оккупанты сами не соблюдали его и продолжали боевые действия.
Он отметил, что Украина требует освобождения всех оккупированных территорий, прекращения огня и только потом старта переговоров, а Турция понимает эту позицию и учитывает ее в контактах с россиянами.
Дипломат заявил, что турки хотят сначала добиться прекращения огня, а потом добиваться выведения российских войск.
"В нашем понимании прекращение огня невозможно, потому что Россия точно будет пытаться обмануть и нас, и Турцию как страну посредника, использовать это время для усиления своих позиций, а затем отказаться от вывода войск", — сказал Боднар.
- Недавно глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что война России против Украины продолжится в 2023 году.
- Российский диктатор Владимир Путин заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что не собирается применять ядерное оружие, заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын. Эрдоган говорил, что у него сложилось впечатление, что Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной.
- Боднар заявил, что Турция изменила свою позицию относительно войны и стала говорить о территориальной целостности Украины, а не только о мире любой ценой.
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