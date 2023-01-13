Турция сначала хочет добиться перемирия, а потом выведения войск России — посол Украины

Турция видит процесс урегулирования войны РФ против Украины поэтапно: сначала — достижение перемирия, а потом полный вывод российских войск. Об этом сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар в интервью Укринформу.

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По его словам, "рождественское перемирие" от РФ не имело ничего общего с реальностью, так как оккупанты сами не соблюдали его и продолжали боевые действия.

Он отметил, что Украина требует освобождения всех оккупированных территорий, прекращения огня и только потом старта переговоров, а Турция понимает эту позицию и учитывает ее в контактах с россиянами.

Дипломат заявил, что турки хотят сначала добиться прекращения огня, а потом добиваться выведения российских войск.

"В нашем понимании прекращение огня невозможно, потому что Россия точно будет пытаться обмануть и нас, и Турцию как страну посредника, использовать это время для усиления своих позиций, а затем отказаться от вывода войск", — сказал Боднар.

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Дмитро Гриниченко

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