Украина расторгла договор с Россией о разработке ракет, он действовал с февраля 1995 года
19 апреля правительство Украины расторгло соглашение с Россией о разработке ракет, действовавшее с февраля 1995 года. Об этом сообщает Кабинет министров.
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На заседании Кабмина приняли постановление о денонсации соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники.
Это соглашение было подписано 8 февраля 1995 года.
В заявлении Кабмина такое соглашение назвали недопустимым в условиях полномасштабной военной агрессии России против Украины, совершения РФ преступлений против Украины и ее народа, геноцида украинского народа.
В Кабмине объяснили, с какой целью в 1995 году было заключено это соглашение.
Украина и РФ планировали сохранить связи и сотрудничество между опытно-конструкторскими, научно-исследовательскими, производственными и эксплуатирующими предприятиями.
Это нужно было для совместной реализации проектов перспективных образцов ракетной и ракетно-космической техники на всех этапах ее создания и эксплуатации.
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