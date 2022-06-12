Украина разработала два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию – МИД

Украина разработала два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса. Об этом сообщил на саммите безопасности в Сингапуре заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник, передает Reuters.

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Сеник сказал, что глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой, потому что полномасштабное вторжение России в Украину остановило экспорт украинского зерна через Черное море. Это привело к повсеместному дефициту и резкому росту цен.

Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире, и, по словам представителя МИД, сейчас в стране хранится около 30 млн тонн зерна, которое можно экспортировать автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.

По словам Сеника, Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта. Он не уточнил, сколько зерна уже перевезено или будет перевезено по этим маршрутам.

"Эти маршруты не идеальны, потому что они создают определенные узкие места, но тем временем мы делаем все возможное, чтобы развивать эти маршруты", – сказал Сеник.

Россия блокирует северо-западную часть Черного моря и экспорт украинского зерна, что грозит мировым продовольственным кризисом.

РФ пытается сама продавать ворованное в Украине зерно, а также требует разминировать украинские порты и снять с нее санкции.

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Оксана Житнюк

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