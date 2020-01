Украина считает недостаточным заявление Великобритании о тризубе

Украина ждет дополнительного прояснения позиции Великобритании по вопросу об изъятии изображения тризуба из антиэкстремисткого пособия британской полиции. Об этом заявило посольство Украины в Великобритании в Twitter в ответ на извинения британского правительства.

"Все еще нет ответа на простой вопрос: когда Тризуб, конституционный национальный символ и герб Украины, будет удален из Руководства по противодействию экстремизму", - подчеркнуло посольство.

And yet, no clear answer to a simple question: whether the Trident #Tryzub, constitutional national symbol and Coat of Arms of #Ukraine, will be removed from the Extremism Guide. Seeking more clarification from the #British side@TerrorismPolice https://t.co/SWCaJywZmH