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Туманно. Лондон прокомментировал тризуб в пособии по экстремизму

Туманно. Лондон прокомментировал тризуб в пособии по экстремизму - Фото
Фото: depositphotos.com
20.01.2020, 22:03

Британские власти выразили сожаление из-за нанесенной украинцам обиды

На Facebook-странице посольства Великобритании в Киеве опубликовали комментарий представителя британского правительства по поводу украинского тризуба, который оказался внесен в пособие по экстремизму, изданное антитеррористическим отделом британской полиции для медицинского и образовательного персонала.

"Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, нанесенной появлением украинского Тризуба в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что многие символы, приведенные в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом.

Британские власти глубоко уважает официальные символы украинской государственности, в частности Государственные Флаг, Герб и Гимн Украины. Мы признаем, что Тризуб как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины.

Великобритания остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в грядущие годы", – сказано в сообщении.

Прямого ответа на требование посольства Украины в Великобритании удалить изображение тризуба из пособия по экстремизму – а именно будет он удален или нет, пока не последовало.

  • В ноябре прошлого года посольство Украины в США призвало издание New York Times исправить в материале карту Украины без Крыма.
  • В том же месяце с аналогичным требованием посольство в Великобритании обратилось к еженедельнику The Economist.
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