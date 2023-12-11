Украина получит $900 млн от МВФ
Украина сможет получить $900 млн. от Международного валютного фонда, организация утвердила второй пересмотр программы расширенного кредитования. Об этом написал заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.
"Как я и говорил: деньги будут. Совет директоров сегодня утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования, который также позволяет перечисление украинскому правительству третьего транша в размере около $900 млн. Теперь будем работать над подготовкой к третьему пересмотру весной. Не переключайтесь – эта неделя очень важен для нас и нашего будущего", – сообщил он.
Также он опубликовал видео с президентом Владимиром Зеленским и директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой. Они встречаются в Вашингтоне, столице США, куда прибыл украинский лидер с двухдневным визитом.
- Второй транш от МВФ в размере $890 млн. Украина получила в конце июня, а первый транш в $2,7 млрд. – сразу после утверждения программы в начале апреля.
- После первого пересмотра кредитной программы, следствием которого стало выделение второго транша, МВФ расширил список требований к Украине.
- Сначала условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев. После первого просмотра их количество увеличилось до 23.
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