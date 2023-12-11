Україна отримає $900 млн від МВФ

Україна зможе отримати $900 млн від Міжнародного валютного фонду, організація затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування. Про це написав заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован. Згодом це підтвердили на сайті організації.

"Як я і казав: гроші будуть. Рада директорів сьогодні затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, який також уможливлює перерахування українському уряду третього траншу в розмірі близько до $900 млн. Тепер будемо працювати над підготовкою до третього перегляду навесні. Не перемикайтесь – цей тиждень дуже важливий для нас і нашого майбутнього", – повідомив він.

Також він опублікував відео з президентом Володимиром Зеленським та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Вони зустрічаються у Вашингтоні, столиці США, куди український лідер прибув з дводенним візитом.

Чотирирічна програма EFF була схвалена 31 березня цього року, а перший транш у розмірі $2,7 млрд був виділений в початку квітня. Згідно з планом програми, після першого траншу Україні передбачається виділення трьох траншів у розмірі SDR664 млн (приблизно $880 млн за поточним обмінним курсом) у середині червня та жовтня цього року, а також наприкінці лютого наступного року після результатів першого, другого і третього перегляду.
  • Другий транш від МВФ у розмірі $890 млн Україна отримала наприкінці червня, а перший транш у $2,7 млрд – одразу після затвердження програми на початку квітня.
  • Після першого перегляду кредитної програми, наслідком якого стало виділення другого траншу, МВФ розширив перелік вимог до України.
  • Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилася до 23.

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МВФтраншВладислав Рашкован