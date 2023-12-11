Україна отримає $900 млн від МВФ

Це буде третій транш, який став можливим завдяки другому перегляду програми розширеного кредитування

Україна зможе отримати $900 млн від Міжнародного валютного фонду, організація затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування. Про це написав заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован. Згодом це підтвердили на сайті організації.

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"Як я і казав: гроші будуть. Рада директорів сьогодні затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, який також уможливлює перерахування українському уряду третього траншу в розмірі близько до $900 млн. Тепер будемо працювати над підготовкою до третього перегляду навесні. Не перемикайтесь – цей тиждень дуже важливий для нас і нашого майбутнього", – повідомив він.

Також він опублікував відео з президентом Володимиром Зеленським та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Вони зустрічаються у Вашингтоні, столиці США, куди український лідер прибув з дводенним візитом.

Чотирирічна програма EFF була схвалена 31 березня цього року, а перший транш у розмірі $2,7 млрд був виділений в початку квітня. Згідно з планом програми, після першого траншу Україні передбачається виділення трьох траншів у розмірі SDR664 млн (приблизно $880 млн за поточним обмінним курсом) у середині червня та жовтня цього року, а також наприкінці лютого наступного року після результатів першого, другого і третього перегляду.

Другий транш від МВФ у розмірі $890 млн Україна отримала наприкінці червня, а перший транш у $2,7 млрд – одразу після затвердження програми на початку квітня.

Після першого перегляду кредитної програми, наслідком якого стало виділення другого траншу, МВФ розширив перелік вимог до України.

Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилася до 23.

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