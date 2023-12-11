Україна отримає $900 млн від МВФ
Україна зможе отримати $900 млн від Міжнародного валютного фонду, організація затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування. Про це написав заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован. Згодом це підтвердили на сайті організації.
"Як я і казав: гроші будуть. Рада директорів сьогодні затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, який також уможливлює перерахування українському уряду третього траншу в розмірі близько до $900 млн. Тепер будемо працювати над підготовкою до третього перегляду навесні. Не перемикайтесь – цей тиждень дуже важливий для нас і нашого майбутнього", – повідомив він.
Також він опублікував відео з президентом Володимиром Зеленським та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Вони зустрічаються у Вашингтоні, столиці США, куди український лідер прибув з дводенним візитом.
- Другий транш від МВФ у розмірі $890 млн Україна отримала наприкінці червня, а перший транш у $2,7 млрд – одразу після затвердження програми на початку квітня.
- Після першого перегляду кредитної програми, наслідком якого стало виділення другого траншу, МВФ розширив перелік вимог до України.
- Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилася до 23.
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