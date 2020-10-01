Украина сообщила в Гаагу о пропаганде военной службы среди детей в оккупированном Крыму

По международному праву пропаганда и навязывание военной службы на оккупированных территориях запрещена

Украина направила в Офис прокурора Международного уголовного суда сведения о пропаганде и навязывании военной службы среди детей в оккупированном Крыму, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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В Офисе генпрокурора утверждают, что политика милитаризации охватывает всю территорию Крыма и носит целенаправленный, систематический и широкомасштабный характер. Она направлена на детей от дошкольного возраста до совершеннолетия, чтобы принудить их служить в оккупационной армии.

В общеобразовательных школах создаются военизированные классы, при детских садах – кадетские группы, работают лагеря для обучения разведке и следопытству.

В сообщении в Офис прокурора МУС приведены факты обучения детей тактике и стратегии военных действий, устройству современного стрелкового оружия и стрельбе. Обучение проводят в том числе и кадровые офицеры Минобороны РФ.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что пропаганда, направленная на обеспечение добровольной записи в армию жителей оккупированных территорий, запрещена ст. 51 Четвертой Женевской конвенции.

В Крыму подобная пропаганда является способом совершения военного преступления: принуждения к службе в армии страны-агрессора. С начала оккупации Россия провела 11 призывных кампаний в Крыму, во время которых были принудительно призваны на службу в российской армии не менее 25 000 человек.

В октябре 2018 года Генпрокуратура обратилась в Гаагу с иском к России за призыв на военную службу в Крыму.

МУС может начать расследование оккупации Крыма уже в этом году.

Денис Юдин

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