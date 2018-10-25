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25.10.2018, 13:08

За призыв крымчан в армию Россия будет отвечать в Гаагском суде

За призыв крымчан в армию Россия будет отвечать в Гаагском суде - Фото
Российский оккупант в Крыму, 2014 год (фото - Getty Images)

Россия не имеет права призывать жителей временно оккупированного Крыма в армию, поэтому прокуратура АР Крым подала иск в Гаагу

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Прокуратура АР Крым подала иск в Международный уголовный суд по поводу призыва крымчан в российскую армию. Об этом сообщила сегодня на брифинге прокурор прокуратуры АР Крым Елизавета Дзигора, передает корреспондент LIGA.net.

Она напомнила, что страна-агрессор, согласно Женевской конвенции, не имеет права призывать в армию граждан оккупированной территории. Россия это обязательство не выполняет. "Очевиден состав конкретного военного преступления", - отметила прокурор.

Дзигора также сообщила, что прокуратура АР Крым расследует производство по статье 438 УК (нарушение правил ведения войны). За такие преступления предусмотрено наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Расследуются действия исполнителей и тех, кто отдавал приказы - от руководителей комиссариатов до министра обороны РФ и командования военного округа.

Прокуратурой Крыма зафиксировано, что с 2015 года в российскую армию призвали более 12 тысяч граждан Украины.

Представители Крымской правозащитной группы ранее сообщали, что на аннексированном полуострове стали возбуждать уголовные дела против уклонистов от службы в армии агрессора.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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Теги: призыв в российскую армию, оккупация крыма, иск в Гаагу
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