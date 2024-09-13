Украина стала первой по смертности и последней по рождаемости в мире – отчет ЦРУ

По статистике, уровень смертности в Украине сейчас составляет 18,6 на 1000 человек, что является самым высоким показателем в мире

Украинские дети в школе (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Украина сейчас имеет самый высокий уровень смертности и самый низкий показатель рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) по глобальной статистике смертности и рождаемости.

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По статистике, уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек, что является самым высоким показателем в мире.

На втором месте по уровню смертности находится Литва с показателем 15,02 смерти на 1000 человек, а третье место занимает Сербия, где уровень смертности составляет 14,9 на 1000 человек.

Россия в этом списке стоит на девятом месте: 14 на 1000 человек.

Скриншот из отчета ЦРУ

Относительно уровня рождаемости Украина занимает последнее, 228 место в мире (шесть родившихся на 1000 человек). Топ-10 распределились между африканскими странами, самая плодовитая среди них – Нигер. Там рождается 46,6 человека на 1000 человек.

Скриншот из отчета ЦРУ

Скриншот из мира ЦРУ

5 августа 2024 года Опендатабот со ссылкой на данные Министерства юстиции сообщал, что за первое полугодие 2024 года в Украине умерло 250 972 человека, что втрое превысило количество новорожденных – 87 655 детей. Рождаемость сократилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом в первые два года пандемии коронавирусная инфекция повлекла за собой снижение средней продолжительности жизни людей во всем мире на 1,6 года. Covid-19 стал причиной 15,9 миллиона смертей в течение 2020-2021 годов.

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