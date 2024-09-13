Україна стала першою за смертністю й останньою за народжуваністю у світі – звіт ЦРУ

За статистикою, рівень смертності в Україні зараз становить 18,6 на 1000 осіб, що є найвищим показником у світі

Українські діти у школі (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Україна має найвищий рівень смертності та найнижчий показник народжуваності у світі. Про це свідчать дані з останніх даних звітів Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) щодо глобальної статистики смертності й народжуваності.

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За статистикою, рівень смертності в Україні зараз становить 18,6 на 1000 осіб, що є найвищим показником у світі.

На другому місці за рівнем смертності знаходиться Литва з показником 15,02 смертей на 1000 осіб, а третє місце посідає Сербія, де рівень смертності становить 14,9 на 1000 осіб.

Росія в цьому списку стоїть на дев'ятому місці: 14 на 1000 осіб.

Скриншот зі звіту ЦРУ

За рівнем народжуваності Україна посідає останнє, 228 місце у світі (шість народжених на 1000 осіб). Топ-10 розподілилися між африканськими країнами, найплодовитіша з них – Нігер. Там народжується 46,6 людини на 1000.

Скриншот зі звіту ЦРУ

Скриншот зі світу ЦРУ

5 серпня 2024 року Опендатабот із посиланням на дані Міністерства юстиції повідомляв, що за перше півріччя 2024 року в Україні померло 250 972 особи, що утричі перевищило кількість новонароджених – 87 655 дітей. Народжуваність скоротилась на 9%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.

Загалом протягом перших двох років пандемії коронавірусна інфекція спричинила зниження середньої тривалості життя людей у ​​всьому світі на 1,6 року. Covid-19 став причиною 15,9 мільйона смертей протягом 2020-2021 років.

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