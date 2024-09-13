Україна стала першою за смертністю й останньою за народжуваністю у світі – звіт ЦРУ
Україна має найвищий рівень смертності та найнижчий показник народжуваності у світі. Про це свідчать дані з останніх даних звітів Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) щодо глобальної статистики смертності й народжуваності.
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За статистикою, рівень смертності в Україні зараз становить 18,6 на 1000 осіб, що є найвищим показником у світі.
На другому місці за рівнем смертності знаходиться Литва з показником 15,02 смертей на 1000 осіб, а третє місце посідає Сербія, де рівень смертності становить 14,9 на 1000 осіб.
Росія в цьому списку стоїть на дев'ятому місці: 14 на 1000 осіб.
За рівнем народжуваності Україна посідає останнє, 228 місце у світі (шість народжених на 1000 осіб). Топ-10 розподілилися між африканськими країнами, найплодовитіша з них – Нігер. Там народжується 46,6 людини на 1000.
- 5 серпня 2024 року Опендатабот із посиланням на дані Міністерства юстиції повідомляв, що за перше півріччя 2024 року в Україні померло 250 972 особи, що утричі перевищило кількість новонароджених – 87 655 дітей. Народжуваність скоротилась на 9%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.
- Загалом протягом перших двох років пандемії коронавірусна інфекція спричинила зниження середньої тривалості життя людей у всьому світі на 1,6 року. Covid-19 став причиною 15,9 мільйона смертей протягом 2020-2021 років.
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