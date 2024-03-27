Зеленський впевнений, що як закінчиться війна – буде демографічний "бум"
Президент Володимир Зеленський вважає, що після закінчення війни в Україні буде демографічний "бум". Про це він розповів під час зустрічі зі студентами Сумського державного університету.
На запитання студентки щодо державних програм, спрямованих на стимулювання народжуваності, український лідер відповів, що питання номер один – у безпеці.
"Я думаю, що найбільший стимул – це безпека, і що далі з дитиною, і що робити. І треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, допомагають, але вони не стимулюють саме під час війни народжувати", – сказав Зеленський.
Президент наголосив на необхідності наявності укриттів у школах і дитячих садках, а також систем протиповітряної оборони.
"Тобто є те, що має робити держава з партнерами – це новітні технології щодо ППО і свої вітчизняні системи. І інформувати суспільство про це. Але ж ви розумні, ви самі бачите, якщо стріляють, і якщо воно не падає і це збивається – то це говорить про те, що у нас є достатня кількість мобільних вогневих груп і систем ППО. Якщо прилітає – то це значить, що безпеки з неба поки немає", – зазначив президент.
За його словами, це також має вплив на народжуваність.
"Я розумію, що закінчиться війна – буде бум. Я в цьому впевнений, будуть люди повертатися, будуть впевнені в завтрашньому дні, впевнені в майбутньому та Україні", – наголосив Зеленський.
- 31 липня 2023 року повідомлялося, що народжуваність в Україні скоротилася на 28% від початку повномасштабної війни. Це найбільший спад за весь час незалежності країни.
- 23 лютого 2024 року в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що показники народжуваності в Україні падають приблизно на 7% у рік з 2013 року.
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