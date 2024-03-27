Зеленський впевнений, що як закінчиться війна – буде демографічний "бум"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що після закінчення війни в Україні буде демографічний "бум". Про це він розповів під час зустрічі зі студентами Сумського державного університету.

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На запитання студентки щодо державних програм, спрямованих на стимулювання народжуваності, український лідер відповів, що питання номер один – у безпеці.

"Я думаю, що найбільший стимул – це безпека, і що далі з дитиною, і що робити. І треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, допомагають, але вони не стимулюють саме під час війни народжувати", – сказав Зеленський.

Президент наголосив на необхідності наявності укриттів у школах і дитячих садках, а також систем протиповітряної оборони.

"Тобто є те, що має робити держава з партнерами – це новітні технології щодо ППО і свої вітчизняні системи. І інформувати суспільство про це. Але ж ви розумні, ви самі бачите, якщо стріляють, і якщо воно не падає і це збивається – то це говорить про те, що у нас є достатня кількість мобільних вогневих груп і систем ППО. Якщо прилітає – то це значить, що безпеки з неба поки немає", – зазначив президент.

За його словами, це також має вплив на народжуваність.

"Я розумію, що закінчиться війна – буде бум. Я в цьому впевнений, будуть люди повертатися, будуть впевнені в завтрашньому дні, впевнені в майбутньому та Україні", – наголосив Зеленський.

31 липня 2023 року повідомлялося, що народжуваність в Україні скоротилася на 28% від початку повномасштабної війни. Це найбільший спад за весь час незалежності країни.

23 лютого 2024 року в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що показники народжуваності в Україні падають приблизно на 7% у рік з 2013 року.

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