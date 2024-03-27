Демографія. Аналітик: Потрібно пояснити українцям — народжуйте дітей, ми в стані виживання

Краснопьоров заявив, що є демократичні інструменти, які дозволяють пояснити громадянам необхідність збільшення народжуваності заради виживання

Валентин Краснопьоров (Фото: скриншот з відео)

Українському суспільству треба пояснювати важливість підвищення народжуваності для виживання нації. Про це повідомив засновник ініціативи "Останній капіталіст" Валентин Краснопьоров в ефірі LIGA.net.

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За його словами, коли в країні є відчуття необхідності виживання, підвищувати народжуваність складно.

"Потрібно на рівні суспільства пояснювати, що українська нація перебуває у стані виживання і потрібно робити свідоме рішення – народжувати дітей навіть у цих умовах. Потрібно продовжувати рід у цих складних умовах", – сказав Краснопьоров.

Він зазначив, що варто вести не лише соціальну та інфраструктурну політику для народжуваності, а й політику громадянської свідомості.

"І я не маю на увазі пропаганду в стилі авторитарних режимів, є й демократичні інструменти, щоб пояснити громадянам: ми або виживаємо, або зникаємо. Потрібно говорити не лише про кількість населення, але й про продуктивність, це допоможе вижити", — заявив аналітик.

22 січня 2024 року КМІС опублікував дослідження про "об'єднання української нації". Що українці справді об'єднані, вважають 69% опитаних. 25% заявили, що на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, згідно з яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів більш імовірно чи безперечно переконані, що переможе Росія.

29% українців вважають, що потрібно позбавити деяких прав співгромадян, які виїхали за кордон. Водночас 68% респондентів такої ініціативи не підтримують.

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