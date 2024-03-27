Демография. Аналитик: Нужно объяснить украинцам — рожайте детей, мы в состоянии выживания

Красноперов заявил, что есть демократические инструменты, которые позволяют объяснить гражданам необходимость увеличения рождаемости ради выживания

Валентин Красноперов (Фото: скриншот с видео)

Украинскому обществу необходимо объяснять важность повышения рождаемости для выживания нации. Об этом сообщил основатель инициативы "Последний капиталист" Валентин Красноперов в эфире LIGA.net.

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По его словам, когда в стране есть ощущение необходимости выживания, то повышать рождаемость сложно.

"Нужно на уровне общества объяснять, что украинская нация находится в состоянии выживания и нужно делать сознательное решение — рожать детей даже в этих условиях. Нужно продолжать род в этих сложных условиях", — сказал Красноперов.

Он отметил, что стоит вести не только социальную и инфраструктурную политику для рождаемости, но и политику гражданского сознания.

"И я не имею в виду пропаганду в стиле авторитарных режимов, есть и демократические инструменты, чтобы объяснить гражданам: мы или выживаем, или исчезаем. Нужно говорить не только о количестве населения, но и продуктивности, это поможет выжить", — заявил аналитик.

22 января 2024 года КМИС опубликовал исследование об "объединении украинской нации". Что украинцы действительно объединены, считают 69% опрошенных. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов более вероятно или безусловно убеждены, что победит Россия.

29% украинцев считают, что нужно лишить некоторых прав уехавших за границу сограждан. В то же время 68% респондентов такую инициативу не поддерживают.

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