Зеленский уверен, что когда закончится война – будет демографический "бум"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что по окончанию войны в Украине будет демографический "бум". Об этом он рассказал в ходе встречи со студентами Сумского государственного университета.

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На вопрос студентки по поводу государственных программ, направленных на стимулирование рождаемости, украинский лидер ответил, что вопрос номер один – в безопасности.

"Я думаю, что самый большой стимул – это безопасность, и что дальше с ребенком, и что делать. И нужно не только финансово стимулировать, потому что финансы, на мой взгляд, помогают, но они не стимулируют именно во время войны рожать", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость наличия укрытий в школах и детских садах, а также систем противовоздушной обороны.

"Есть то, что должно делать государство с партнерами – это новейшие технологии по ПВО и свои отечественные системы. И информировать общество об этом. Но ведь вы умные, вы сами видите: если стреляют, если оно не падает и это сбивается – то это говорит о том, что у нас есть достаточное количество мобильных огневых групп и систем ПВО. Если прилетает – это значит, что безопасности с неба пока нет", — отметил президент.

По его словам, это также оказывает влияние на рождаемость.

"Я понимаю, что закончится война – будет бум. Я в этом уверен, будут люди возвращаться, будут уверены в завтрашнем дне, уверены в будущем и Украине", – подчеркнул Зеленский.

31 июля 2023 года сообщалось, что рождаемость в Украине сократилась на 28% от начала полномасштабной войны. Это самый большой спад за все время независимости страны.

23 февраля 2024 года в Министерстве здравоохранения заявили, что показатели рождаемости в Украине падают примерно на 7% в год с 2013 года.

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