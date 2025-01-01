Украина стала полноправной участницей Римского устава Международного уголовного суда

МУС (Фото: Remko de Waal/EPA)

В среду, 1 января, Украина стала 125-м государством-участником Римского устава Международного уголовного суда и получила такие же права, как другие страны. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на спикера суда Фади эль-Абдаллу.

По его словам, теперь Украина является полноправным государством-участником этого международного договора и имеет все права и обязанности, закрепленные за государствами-участниками.

"Важнейшим из них является право голосовать при утверждении бюджета, принятии изменений, поправок к Римскому уставу, при выборе судей, будущего прокурора и его заместителей, что в определенной степени помогает формировать будущее международного уголовного права", — подчеркнул представитель МУС.

Эль-Абдалла выразил надежду на то, что эта новая ратификация станет примером для подражания, что является знаком доверия к суду.

"Надеемся, что другие также воспримут это как сигнал, поддержат его и будут участвовать в приближении нас к осуществлению мечты об универсальности Римского устава, когда все государства будут объединены в глобальной борьбе с безнаказанностью и будут выступать за построение более справедливого мира", — подчеркнул спикер.

Он добавил, что после ратификации Украина получила также новые обязательства, например, по финансовому участию в формировании бюджета. Смету МУС принимает Ассамблея государств-участников, при этом принимается во внимание размер экономики и численность населения каждой страны.

СПРАВКА. Римский устав – это международный договор, учредивший МУС. Украина подписала Римский устав еще в 2000 году, однако до 2024 года он не был ратифицирован. В Украине существовали страхи, что МУС начнет привлекать к ответственности украинских военных или Россия завалит суд сфабрикованными делами против Украины. Устав позволяет МУС расследовать и привлечь к ответственности виновных в четырех самых тяжких международных правонарушениях: военные преступления, преступления против человечества, преступление агрессии, геноцид.

15 августа 2024 года Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского устава.

17 августа Стефанчук заявил, что Римский устав является мировым стандартом борьбы с военными преступниками, а для Украины это сейчас особенно важно.

21 августа Верховная Рада поддержала ратификацию Римского устава.