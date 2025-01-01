Україна стала повноправною учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду

МКС (Фото: Remko de Waal/EPA)

У середу, 1 січня, Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду та отримала такі ж права, як інші країни. Про це повідомив Укрінформ із посиланням на речника суду Фаді ель-Абдаллу.

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За його словами, відтепер Україна є повноправною державою-учасницею цього міжнародного договору та має всі права й обов'язки, закріплені за державами-учасницями.

"Найважливішим серед них є право голосувати при затвердженні бюджету, ухваленні змін, поправок до Римського статуту, при виборі суддів, майбутнього прокурора та його заступників, що певною мірою допомагає формувати майбутнє міжнародного кримінального права", – наголосив речник МКС.

Ель-Абдалла висловив сподівання, що ця нова ратифікація стане прикладом для наслідування, що є знаком довіри до суду.

"Сподіваємося, що інші також сприймуть це як сигнал, підтримають його та братимуть участь у наближенні нас до здійснення мрії про універсальність Римського статуту, коли всі держави будуть об'єднані у глобальній боротьбі з безкарністю та виступатимуть за побудову справедливішого світу", – наголосив речник.

Він додав, що після ратифікації в України додалися також нові зобов’язання, наприклад, щодо фінансової участі у формуванні бюджету. Кошторис МКС ухвалює Асамблея держав-учасниць, при цьому береться до уваги розмір економіки та кількість населення кожної країни.

ДОВІДКА. Римський статут – це міжнародний договір, що заснував МКС. Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, однак до 2024 року він не був ратифікований. В Україні існували страхи, що МКС почне притягувати до відповідальності українських військових або що Росія завалить суд сфабрикованими справами проти України. Статут дає змогу МКС розслідувати та притягати до відповідальності винних у чотирьох найтяжчих міжнародних правопорушеннях: воєнні злочини, злочини проти людства, злочин агресії, геноцид.

15 серпня 2024 року Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію Римського статуту.

17 серпня Стефанчук заявив, що Римський статут є світовим стандартом боротьби з воєнними злочинцями, а для України це зараз особливо важливо.

21 серпня Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту.