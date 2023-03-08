Украина уничтожила 70 самолетов РФ, их использование столкнулось с проблемой — генерал США
Украинские защитники уничтожили более 70 российских военных самолетов в ходе российского вторжения в Украину. Об этом на конференции в Колорадо заявил генерал Джеймс Хекер, командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке, сообщает Голос Америки.
По его словам, Украина при этом потеряла менее 60 самолетов.
По словам Хекера, сравнительно невысокие потери Украины и России объясняются эффективностью интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, организованной обеими сторонами, которая не позволяет масштабно применять авиацию.
Из-за эффективности средств ПВО значительная часть авиации "оказалась бесполезной", считает генерал. В частности, это создает сложности для осуществления воздушного прикрытия контрнаступательных операций, отметил он.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года Украина сбила 303 российских самолета.
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