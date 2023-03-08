Потери: ВСУ уничтожили 700 оккупантов, четыре танка, 16 единиц техники и семь артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 700 российских оккупантов четыре танка, 16 единиц техники и семь артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что РФ штурмует Бахмут, Авдеевку и Марьинку, а ВСУ отбили более 100 атак врага за сутки.
Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 155530 (+700),
— танков — 3436 (+4),
— боевых бронированных машин — 6723 (+9),
— артиллерийских систем — 2463 (+7),
— РСЗО — 488,
— средств ПВО — 253,
— самолетов — 303,
— вертолетов — 289,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+3),
— крылатых ракет — 873,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5330 (+7),
— специальной техники — 236.
Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут бороться за каждый метр земли.
- Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об окружении города.
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
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