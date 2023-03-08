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Потери: ВСУ уничтожили 700 оккупантов, четыре танка, 16 единиц техники и семь артсистем

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 08:09
Потери: ВСУ уничтожили 700 оккупантов, четыре танка, 16 единиц техники и семь артсистем - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Минобороны)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 700 российских оккупантов четыре танка, 16 единиц техники и семь артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что РФ штурмует Бахмут, Авдеевку и Марьинку, а ВСУ отбили более 100 атак врага за сутки.

Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 155530 (+700),

— танков — 3436 (+4),

— боевых бронированных машин — 6723 (+9),

— артиллерийских систем — 2463 (+7),

— РСЗО — 488,

— средств ПВО — 253,

— самолетов — 303,

— вертолетов — 289,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+3),

— крылатых ракет — 873,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5330 (+7),

— специальной техники — 236.

Бои на Донбассе (Карта: ISW)

Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.

Читайте также: США: Бахмут нужен РФ для какого-либо результата, впереди трудные дни, но Москва проиграет

Дмитро Гриниченко
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