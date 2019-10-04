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Украина в ОБСЕ призвала РФ убраться с оккупированного Донбасса

Украина в ОБСЕ призвала РФ убраться с оккупированного Донбасса - Фото
Фото: ЕРА
04.10.2019, 08:44

Дипломат Игорь Лоссовский отметил, что Украина выполнила свою часть работы перед "нормандским саммитом"

С согласованием текста формулы Штайнмайера Украина выполнила свою часть работы перед саммитом "нормандской четверки" - теперь время России выполнить свою часть и убраться с Донбасса. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"Согласовав базирующийся на так называемой формуле Штайнмайера текст, Украина завершила свою часть работы накануне саммита "нормандской четверки". Сейчас настало время, чтобы другая сторона - Россия - сделала свой вклад и ушла с Донбасса. Мы надеемся на конкретные решения на предстоящем саммите "нормандской четверки" по мирному урегулированию и восстановлению суверенитета Украины в Донбассе, а также на полное и добросовестное исполнение этих решений Россией", - отметил Лоссовский.

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Дипломат также подчеркнул важность консолидации усилий для обеспечения освобождения всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "все на всех", как это предусмотрено минскими соглашениями.

"Конфликт будет продолжаться, пока Российская Федерация не прекратит оккупацию части территории Украины и не выведет свои вооруженные силы из Крыма, вооруженные формирования, а также боевиков и технику с Донбасса, и территориальная целостность Украины не будет восстановлена в пределах ее международно признанных границ", - добавил Лоссовский.

  • Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.
  • 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера.

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Россия обсе нормандский формат Игорь Лоссовский
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