Украина в трибунале ООН пояснила, почему просит его вмешательства

Фото: Facebook Елены Зеркаль

Захват российскими военными украинских судов может нанести непоправимый вред Военно-морским силам Украины, а, соответственно, суверенитету государства. Об этом говорится в выступлении профессора Жан-Марка Тювенина, который представляет интересы Украины на слушаниях в Международном трибунале ООН по морскому праву по делу о захвате Россией украинских моряков и их кораблей в Черном море.

Руководитель украинский делегации Елена Зеркаль опубликовала в своем Facebook тезисы выступления профессора.

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Тювенин объяснил, почему неотложность и характер вреда требуют, чтобы трибунал обязал Россию принять меры, которые запрашивает Украина.

Вопрос права государства на иммунитет является одним из основополагающих принципов международного права. Речь идет о суверенитете государства, поясняет профессор.

"Обездвиживание украинских судов может нанести непоправимый вред для ВМС Украины. Украинские военные корабли повреждены из-за вмешательства России, и Россия не скрывает этого", - сказано в сообщении.

По словам Тювенина, доказательством неотложности является то, что 17 апреля РФ продлила арест моряков, хотя в то время Украина применила и исчерпала все дипломатические средства.

"Это не просто угроза для иммунитета кораблей и их экипажей. Эти иммунитеты фактически нарушаются Россией с каждым днем все сильнее. Неотложность ситуации сегодня является такой же, как и в первый день. Более того - с каждым днем иммунитет Украины по UNCLOS нарушается все больше", - говорится в сообщении.

При этом Россия не обращает внимания на все требования освободить корабли и членов их экипажей.

"Россия ошибается, что временные меры повлияют на рассмотрение дела по существу или ограничат осуществление РФ своей уголовной юрисдикции. Россия просто забыла, что отношения Украины и РФ руководствуются нормами международного права, от выполнения которых Украина не отказывалась", - отметил профессор.

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