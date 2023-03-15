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"Украина важна для всего мира". Глава Пентагона прокомментировал заявление Десантиса

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 21:20
Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

Украина важна для США и для всего мира, поэтому важно продолжать поддерживать ее в противостоянии российской агрессии. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга после встречи в формате Рамштайн в ответ на просьбу прокомментировать слова потенциального кандидата в президенты США Рона Десантиса о том, что поддержка Украины не должна быть приоритетом.

Остина спросили обеспокоен ли он тем, что предвыборная риторика может подорвать американскую поддержку Украины в будущем.

Глава Пентагона ответил, что до этого момента он видел двухпартийную поддержку оказания помощи Украине в области безопасности.

"Я ожидаю, что мы продолжим видеть это в будущем. Мы слышали, как некоторые высокопоставленные руководители по обе стороны баррикад говорят об этом, и поэтому я ожидаю, что это будет продолжаться", – сказал Остин.

Он подчеркнул, что Украина важна для всего мира.

"Украина имеет значение. Это важно не только для Украины или Соединенных Штатов, это важно для всего мира. Речь идет о международном порядке, основанном на правилах", – добавил он.

Остин отметил, что страны со всего мира продолжают посещать заседания Контактной группы по обороне Украины.

"Они продолжают возвращаться и продолжают усердно работать, чтобы Украина получила все, что ей нужно для успеха. И это останется в центре нашего внимания", — сказал глава Пентагона.

  • 14 марта 2023 года Десантис назвал войну России на уничтожение Украины "территориальным спором" и заявил, что поддержка Украины не является "жизненно важным" интересом США.

Читайте также: Однопартийцы Десантиса в Конгрессе США раскритиковали его заявления об Украине – CNN

Наталія Медведєва
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война Рон Десантис двухпартийная поддержка Ллойд Остин
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