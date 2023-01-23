Украина ввела санкции против 22 российских церковников

Украина ввела санкции против Михаила Гундяева, племянника патриарха Русской православной церкви Кирилла (Гундяева), и еще 21 представителя этой церкви. Об этом сообщается в указе президента №26/2023, которым он ввел соответствующее решение СНБО.

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"Сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и будем усиливать. Введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", – прокомментировал указ президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Кроме племянника Кирилла, в список попали:

→ архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим (Павел Волочков)

→ митрополит Волоколамский Илларион (Григорий Алфеев) – руководитель отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви

→ митрополит Клинский Леонид (Леонид Горбачев) – глава патриаршего экзархата Африки

→ митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Леонид Емельянов)

→ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг) – глава Синодального отдела религиозного образования и катехизации

→ митрополит Волоколамский Антоний (Антон Севрюк)

→ митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Николай Немцов)

→ митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергей (Николай Чашин)

→ архимандрит Филарет (Александр Булеков) – настоятель храма Казанской иконы Божией Матери РПЦ

→ архимандрит Алексий (Александр Ганьжин) – заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ

→ протоиерей Николай Балашов – заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ

→ протоиерей Артемий Владимиров – писатель, проповедник и педагог

→ протоиерей Андрей Ткачев – проповедник, телеведущий

→ Владимир Легойда – временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского

→ богослов Алексей Осипов – заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии

→ Роман Богдасаров – заведующий сектором по взаимодействию РПЦ с Росгвардией

→ Вахтанг Кипшидзе – заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ

→ Олег Овчаров – глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами

→ Константин Татаринцев – заведующий сектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами

→ Александр Щипков – первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ

→ Сергей Ряховский – глава духовного совета русского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников).

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Андрій Водяний

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