Украина заканчивает работу над выдачей задержанного в Праге участника оккупации Крыма
13.09.2021, 11:41
Александр Франчетти, слева (фото - Миротворец)
Украина заканчивает работу над выдачей участника оккупации Крыма Александра Франчетти, которого вчера задержали в Праге. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Министерства иностранных дел.
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В МИД отметили, что задержание Франчетти в аэропорту Праги – результат взаимодействия украинских и чешских правоохранителей. Его хотят привлечь к ответственности за ряд преступлений против Украины, в частности за участие в оккупации Крыма, говорят в ведомстве.
Сейчас украинская сторона работает над завершением процедур, которые нужны для передачи Франчетти правосудию в Украине.
- Франчетти с 1990-х занимается деятельностью в Чехии, имеет право на постоянное проживание в этой стране. В 2014 году Франчетти приехал в Крым, вступал и создавал незаконные вооруженные формирования, занимался террором проукраинского населения, за оккупацию Крыма награжден медалью.
- Вчера Франчетти задержали в аэропорту Праги по запросу Украины.
- Сейчас в Чехии регулярно отправляют в тюрьму боевиков, которые воевали на Донбассе на стороне гибридной армии РФ. С мая 2021-го от 20 лет заключения в Чехии получили четыре боевика.
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