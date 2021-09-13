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Украина заканчивает работу над выдачей задержанного в Праге участника оккупации Крыма

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 11:41
Украина заканчивает работу над выдачей задержанного в Праге участника оккупации Крыма - Фото
Александр Франчетти, слева (фото - Миротворец)

Украина заканчивает работу над выдачей участника оккупации Крыма Александра Франчетти, которого вчера задержали в Праге. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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В МИД отметили, что задержание Франчетти в аэропорту Праги – результат взаимодействия украинских и чешских правоохранителей. Его хотят привлечь к ответственности за ряд преступлений против Украины, в частности за участие в оккупации Крыма, говорят в ведомстве.

Сейчас украинская сторона работает над завершением процедур, которые нужны для передачи Франчетти правосудию в Украине.

  • Франчетти с 1990-х занимается деятельностью в Чехии, имеет право на постоянное проживание в этой стране. В 2014 году Франчетти приехал в Крым, вступал и создавал незаконные вооруженные формирования, занимался террором проукраинского населения, за оккупацию Крыма награжден медалью.
  • Вчера Франчетти задержали в аэропорту Праги по запросу Украины.
Марк Сировой, Владислав Сердюк
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Крым экстрадиция оккупация аэропорт прага александр франчетти
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