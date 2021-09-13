Украина заканчивает работу над выдачей задержанного в Праге участника оккупации Крыма

Украина заканчивает работу над выдачей участника оккупации Крыма Александра Франчетти, которого вчера задержали в Праге. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В МИД отметили, что задержание Франчетти в аэропорту Праги – результат взаимодействия украинских и чешских правоохранителей. Его хотят привлечь к ответственности за ряд преступлений против Украины, в частности за участие в оккупации Крыма, говорят в ведомстве.

Сейчас украинская сторона работает над завершением процедур, которые нужны для передачи Франчетти правосудию в Украине.

Франчетти с 1990-х занимается деятельностью в Чехии, имеет право на постоянное проживание в этой стране. В 2014 году Франчетти приехал в Крым, вступал и создавал незаконные вооруженные формирования, занимался террором проукраинского населения, за оккупацию Крыма награжден медалью.

Вчера Франчетти задержали в аэропорту Праги по запросу Украины.

Сейчас в Чехии регулярно отправляют в тюрьму боевиков, которые воевали на Донбассе на стороне гибридной армии РФ. С мая 2021-го от 20 лет заключения в Чехии получили четыре боевика.

Марк Сировой , Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.