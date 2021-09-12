По запросу Украины в Праге задержали участника оккупации Крыма

В аэропорту Праги по запросу Украины задержали россиянина Александра Франчетти, который участвовал в оккупации Крыма. О задержании сообщает российский пропагандистский ресурс РИА.

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Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил, что в аэропорту Праги был задержан гражданин России на основании ордера на арест, выданного Украиной.

Раннее сегодня в оккупационном представительстве президента РФ Владимира Путина в Крыму заявляли, что в Праге был задержан участник оккупации Крыма Франчетти. Оккупанты заявляют, что его могут выдать Украине.

LIGA.net обратилась в Министерство иностранных дел Украины, там пообещали предоставить комментарий позже.

По данным центра Миротворец, в 2014 году Франчетти приехал в Крым, вступил в незаконное вооруженное формирование Оборона Севастополя, а затем организовал другое НЗФ – разведгруппу Северный ветер. Занимался в Крыму террором проукраинского населения, за оккупацию Крыма награжден медалью, пишут в центре.

Radio Prague ранее сообщало, что Франчетти – фитнес-тренер и предприниматель, который ведет свою деятельность в Чехии с 1990-х годов и имеет право на постоянное проживание в Чехии.

В апреле 2021 года между Россией и Чехией вспыхнул дипломатический скандал: после обвинений спецслужб РФ во взрывах в Врбетице в 2014 году Прага и Москва обменялись масштабными высылками дипломатов.

Сейчас в Чехии регулярно отправляют в тюрьму боевиков, которые воевали на Донбассе на стороне гибридной армии РФ. С мая 2021-го от 20 лет заключения в Чехии получили четыре боевика.

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Марк Сировой

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