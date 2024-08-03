Украина получила первое золото на Олимпиаде - сборная по фехтованию победила в финале

В последнем поединке Ольга Харлан одолела кореянку Джон Хайон со счетом 8:2

Ольга Харлан во время финала (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

Украинская женская сборная по фехтованию завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Это первая такая награда Украины на соревнованиях этого года.

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Украинские спортсменки победили оппоненток из Южной Кореи.

Первый поединок завершился со счетом 5:3 в пользу Украины — Ольга Харлан одолела Джон Энхе.

Во всех последующих поединках южнокорейская сборная опережала украинскую по количеству очков. Предпоследний поединок между Энхе и Алиной Комащук завершился со счетом 40:37 соответственно.

Несмотря на это, в последнем поединке Харлан преодолела разрыв и победила Джон Хайон - финал завершился со счетом 45:42 в пользу Украины.

Это первая украинская золотая медаль на Олимпиаде в Париже.

Джон Хайон та Ольга Харлан (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Джон Хайон и Юлия Бакастова (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

Джон Хайон и Алина Комащук (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

За сборную Украины фехтовали: Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова и Ольга Харлан.

Фото: MARTIN DIVISEK / EPA

В четвертьфинале спортсменки из Украины победили итальянскую сборную 45:37.

В полуфинале украинская команда одолела японскую со счетом 45:32.

За бронзу соревновались Франция и Япония – последняя победила 45:40.

29 июля Харлан выиграла первую медаль для Украины на Олимпиаде 2024 – получила бронзовую награду.

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