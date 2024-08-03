Украина получила первое золото на Олимпиаде - сборная по фехтованию победила в финале
Украинская женская сборная по фехтованию завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Это первая такая награда Украины на соревнованиях этого года.
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Украинские спортсменки победили оппоненток из Южной Кореи.
Первый поединок завершился со счетом 5:3 в пользу Украины — Ольга Харлан одолела Джон Энхе.
Во всех последующих поединках южнокорейская сборная опережала украинскую по количеству очков. Предпоследний поединок между Энхе и Алиной Комащук завершился со счетом 40:37 соответственно.
Несмотря на это, в последнем поединке Харлан преодолела разрыв и победила Джон Хайон - финал завершился со счетом 45:42 в пользу Украины.
Это первая украинская золотая медаль на Олимпиаде в Париже.
За сборную Украины фехтовали: Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова и Ольга Харлан.
В четвертьфинале спортсменки из Украины победили итальянскую сборную 45:37.
В полуфинале украинская команда одолела японскую со счетом 45:32.
За бронзу соревновались Франция и Япония – последняя победила 45:40.
- 29 июля Харлан выиграла первую медаль для Украины на Олимпиаде 2024 – получила бронзовую награду.
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