Україна виборола перше золото на Олімпіаді – жіноча збірна з фехтування перемогла у фіналі
Українська жіноча збірна з фехтування виборола золоту медаль на Олімпіаді в Парижі. Це перша така нагорода України на цьогорічних змаганнях.
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Українські спортсменки перемогли опоненток з Південної Кореї.
Перший поєдинок завершився з рахунком 5:3 на користь України — Ольга Харлан здолала Джон Енхе.
В усіх наступних двобоях південнокорейська збірна випереджала українську за кількістю очок. Передостанній поєдинок між Енхе та Аліною Комащук завершився з рахунком 40:37 відповідно.
Попри це, в останньому двобої Харлан подолала розрив та здолала Джон Хайон — фінал завершився з рахунком 45:42 на користь України.
Це перша українська золота медаль на цьогорічній Олімпіаді в Парижі.
За збірну України фехтували: Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова та Ольга Харлан.
У чвертьфіналі спортсменки з України перемогли італійську збірну 45:37.
У пів фіналі українська команда здолала японську з рахунком 45:32.
За бронзу змагалися Франція та Японія — остання перемогла 45:40.
- 29 липня Харлан виграла першу медаль для України на Олімпіаді 2024 – здобула бронзову нагороду.
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