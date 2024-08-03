Україна виборола перше золото на Олімпіаді – жіноча збірна з фехтування перемогла у фіналі

В останньому двобої Ольга Харлан здолала кореянку Джон Хайон з рахунком 8:2

Українська збірна (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Українська жіноча збірна з фехтування виборола золоту медаль на Олімпіаді в Парижі. Це перша така нагорода України на цьогорічних змаганнях.

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Українські спортсменки перемогли опоненток з Південної Кореї.

Перший поєдинок завершився з рахунком 5:3 на користь України — Ольга Харлан здолала Джон Енхе.

В усіх наступних двобоях південнокорейська збірна випереджала українську за кількістю очок. Передостанній поєдинок між Енхе та Аліною Комащук завершився з рахунком 40:37 відповідно.

Попри це, в останньому двобої Харлан подолала розрив та здолала Джон Хайон — фінал завершився з рахунком 45:42 на користь України.

Це перша українська золота медаль на цьогорічній Олімпіаді в Парижі.

Джон Хайон та Ольга Харлан (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Джон Хайон та Юлія Бакастова (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Джон Хайон та Аліна Комащук (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

За збірну України фехтували: Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова та Ольга Харлан.

Фото: MARTIN DIVISEK / EPA

У чвертьфіналі спортсменки з України перемогли італійську збірну 45:37.

У пів фіналі українська команда здолала японську з рахунком 45:32.

За бронзу змагалися Франція та Японія — остання перемогла 45:40.

29 липня Харлан виграла першу медаль для України на Олімпіаді 2024 – здобула бронзову нагороду.

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