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Украине – деньги и оружие, РФ – изоляцию. Как нам помог мир 1 марта. Сводка МИД

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 22:31
Украине – деньги и оружие, РФ – изоляцию. Как нам помог мир 1 марта. Сводка МИД - Фото
Фото: EPA

Сводку с дипломатического фронта, по состоянию на 19:00 1 марта, опубликовало Министерство иностранных дел Украины.

Международная победа – Румыния и Венгрия присоединились к кругу государств-членов ЕС, поддерживающих ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Военная помощь

  • новая партия противотанковых комплексов Javelin и NLAW уже в Украине;
  • $50 млн на закупку вооружения и оборудования для украинских Сил Обороны от Австралии.

Финансовая поддержка

  • $100 млн Украина выделила дополнительно Япония. В целом финансовая поддержка от страны уже достигла $200 млн.
  • 1 млн євро от эстонского Bolt. Компания планирует выделить еще 4 млн евро за две недели.

Изоляция России

  • Представители более 50 государств в знак протеста вышли из зала во время выступления министра иностранных дел РФ в Женеве.
  • Греция прекращает все культурные мероприятия из РФ.
  • Американская нефтяная корпорация Exxon Mobil отзывает своих специалистов по всем российским нефтегазовым проектам.
  • Датская компания Moller-Maers, которая обеспечивает 20% перевозок грузов в мире, объявила о прекращении приема на доставку товаров из России и в Россию.

Гуманитарная помощь

  • $25 млн на гуманитарную помощь от Австралии;
  • $2 млн от Новой Зеландии;
  • 33 тонны гуманитарной помощи отправила Франция. Еще два самолета с помощью медицинского назначения прибудут сегодня;
  • дополнительная гуманитарная помощь следует из Литвы.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна
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гуманитарная помощь вооружиение война с россией вторжение в украину изоляция россии
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