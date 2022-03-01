Украине – деньги и оружие, РФ – изоляцию. Как нам помог мир 1 марта. Сводка МИД
01.03.2022, 22:31
Фото: EPA
Сводку с дипломатического фронта, по состоянию на 19:00 1 марта, опубликовало Министерство иностранных дел Украины.
Международная победа – Румыния и Венгрия присоединились к кругу государств-членов ЕС, поддерживающих ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Военная помощь
- новая партия противотанковых комплексов Javelin и NLAW уже в Украине;
- $50 млн на закупку вооружения и оборудования для украинских Сил Обороны от Австралии.
Финансовая поддержка
- $100 млн Украина выделила дополнительно Япония. В целом финансовая поддержка от страны уже достигла $200 млн.
- 1 млн євро от эстонского Bolt. Компания планирует выделить еще 4 млн евро за две недели.
Изоляция России
- Представители более 50 государств в знак протеста вышли из зала во время выступления министра иностранных дел РФ в Женеве.
- Греция прекращает все культурные мероприятия из РФ.
- Американская нефтяная корпорация Exxon Mobil отзывает своих специалистов по всем российским нефтегазовым проектам.
- Датская компания Moller-Maers, которая обеспечивает 20% перевозок грузов в мире, объявила о прекращении приема на доставку товаров из России и в Россию.
Гуманитарная помощь
- $25 млн на гуманитарную помощь от Австралии;
- $2 млн от Новой Зеландии;
- 33 тонны гуманитарной помощи отправила Франция. Еще два самолета с помощью медицинского назначения прибудут сегодня;
- дополнительная гуманитарная помощь следует из Литвы.
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