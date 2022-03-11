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Украине нужны такие же гарантии безопасности, как и странам НАТО – замглавы ОП

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 10:17
Украине нужны такие же гарантии безопасности, как и странам НАТО – замглавы ОП - Фото
Игорь Жовква (Фото: пресс-служба президента)

Президент Украины Владимир Зеленский готов разговаривать с лидером РФ Владимиром Путиным напрямую, но "не пойдет ни на какие компромиссы с российской позицией в ходе этих переговоров", заявил CNN заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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При этом Жовква отметил, что "даже те договоренности, которые уже были достигнуты в ходе переговоров (с Россией – Ред.), не выполняются", указав на несоблюдение войсками РФ согласованного режима гуманитарных коридоров.

Замглавы ОП считает, что Украина может пойти на обсуждение нейтрального статуса, "поскольку блок НАТО пока не готов принять Украину". "В то же время нам нужны жесткие гарантии безопасности для Украины, чтобы эта ужасная агрессия не повторялись в будущем", – подчеркнул он.

10 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны гарантии безопасности, аналогичные тем, что прописаны в уставе для членов НАТО. 

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Сергей Бережной
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Игорь Жовква
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