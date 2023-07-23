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Украинки через сайты знакомств выманивают у оккупантов развединформацию – The Times

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 21:25
Украинки через сайты знакомств выманивают у оккупантов развединформацию – The Times - Фото
Украинские женщины в стиле Нормана Рокуэлла (Фото сгенерировано ИИ)

Украинки используют профили сервисов знакомств, чтобы выманить у скучающих российских оккупантов важную для разведки информацию, пишет The Times.

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Журналисты The Times обнаружили, что украинки используют профили онлайн-сервисов знакомств, чтобы выманивать у российских солдат информацию, которую потом передают украинским разведслужбам. Для таких профилей обычно используются фейковые изображения, созданные с помощью одной из публично доступных нейросетей.

По рассказу одной из активисток, с начала российского вторжения в 2022 году она использовала приложения для онлайн-знакомств, чтобы выйти на российских солдат на временно оккупированных территориях Украины. Она утверждает, что при онлайн-общении россияне постоянно раскрывают информацию об армии РФ, которую она затем передает украинским военным.

"Мы ищем информацию о численности войск, о количестве военной техники, успехе или неудаче некоторых атак, о проблемах с продовольствием и снаряжением", — рассказала активистка.

По ее словам, ей удавалось получить даже фотографии военного билета и видео военных за рулем, по которым можно определить место расположения частей.

Журналисты издания поговорили также с другой украинкой, которая рассказала им, что россияне часто пишут с множеством ошибок, ругают начальство, а некоторые готовы изувечить себя, чтобы получить компенсацию и отправиться в тыл. 

  • По мнению шефа британской разведки MI6 Ричарда Мура, компьютеры и искусственный интеллект не смогут заменить людей-шпионов, даже если машины сделают информацию "бесконечно более доступной".   
Сергей Бережной
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