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Українки через сайти знайомств виманюють в окупантів розвідувальну інформацію – The Times

Этот материал также доступен на русском
23.07.2023, 21:25
Українки через сайти знайомств виманюють в окупантів розвідувальну інформацію – The Times - Фото
Українські жінки у стилі Нормана Роквелла (Фото згенеровано ШІ)

Українки використовують профілі сервісів знайомств, щоб виманити у російських окупантів, які нудьгують, важливу для розвідки інформацію, пише The Times.

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Журналісти The Times виявили, що українки використовують профілі онлайн-сервісів знайомств, щоб виманювати у російських солдатів інформацію, яку потім передають українським розвідслужбам. Для таких профілів зазвичай використовуються фейкові зображення, створені за допомогою однієї з публічно доступних нейромереж.

За розповіддю однієї з активісток, з початку російського вторгнення у 2022 році вона використовувала програми для онлайн-знайомств, щоб вийти на російських солдатів на тимчасово окупованих територіях України. Вона стверджує, що під час онлайн-спілкування росіяни постійно розкривають інформацію про армію РФ, яку вона потім передає українським військовим.

"Ми шукаємо інформацію про чисельність військ, про кількість військової техніки, успіх чи невдачу деяких атак, про проблеми з продовольством та спорядженням", – розповіла активістка.

За її словами, їй вдавалося отримати навіть фотографії військового квитка та відео військових за кермом, за якими можна визначити місце розташування частин.

Журналісти видання поговорили також з іншою українкою, яка розповіла їм, що росіяни часто пишуть із безліччю помилок, лають начальство, а деякі готові понівечити себе, щоб отримати компенсацію та вирушити до тилу.

  • На думку шефа британської розвідки MI6 Річарда Мура, комп'ютери та штучний інтелект не зможуть замінити людей-шпигунів, навіть якщо машини зроблять інформацію "нескінченно доступнішою".
Сергій Бережний
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