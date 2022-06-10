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Украинская авиация совершила успешные налеты на юге

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 03:21
Украинская авиация совершила успешные налеты на юге - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Воздушные силы ВСУ в четверг совершили ряд успешных налетов на юге Украины, сообщило в сводке оперативное командование Юг.

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"Нашей авиацией нанесена серия ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по наведенной понтонной переправе и полевым складам противника в пяти разных населенных пунктах Херсонщины", — рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

По оценкам, в результате авиаударов и ракетно-артиллерийских обстрелов были уничтожены 33 российских военных, одна система залпового огня Град, несколько единиц бронированной техники, три склада боеприпасов и два – горюче-смазочных материалов.

В целом в южной операционной зоне ситуация остается стабильно напряженной: враг ведет боевые действия на занятых рубежах, укрепляет и минирует подступы к своим позициям.

Корабли Черноморского флота готовы к осуществлению ракетных ударов. По данным командования, сейчас на дежурстве находятся четыре надводных корабля с ракетами и одна подводная лодка. "А значит, угроза ракетных атак остается, вероятность морской десантной операции – очевидно, поставлена на паузу", — резюмировало командование.

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Андрей Водяный
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война Херсонская область воздушные силы
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