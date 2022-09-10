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Украинская осень станет началом конца российской имперской идеи – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 17:32
Украинская осень станет началом конца российской имперской идеи – Подоляк - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

"Желто-голубая" осень станет началом конца "варварской Российской империи", написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Русская весна"? Нет... Фантастическая желто-голубая осень – как начало конца Российской варварской империи", – написал он.

Украинская осень станет началом конца российской имперской идеи – Подоляк
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