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Украинская ПВО отбила атаку с Черного моря: сбито три ракеты "Калибр" под Хмельницким

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 10:47
Украинская ПВО отбила атаку с Черного моря: сбито три ракеты
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Украинская противовоздушная оборона отбила ракетную атаку России с Черного моря. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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Отмечается, что около 09:00 российские оккупанты выпустили крылатые ракеты "Калибр" по Хмельницкой области. Три ракеты были сбиты силами ПВО воздушного командования "Запад".

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий поблагодарил силы ПВО за то, что они сбили все ракеты, которые летели по региону.

"За это им большая-большая благодарность. И помните, что у нас – война. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, пользуйтесь укрытиями", – добавил он.

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Марк Сировой
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ВСУ пво ракетный удар ракеты армия рф хмельницкая область
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