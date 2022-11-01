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Украинские беженцы могут вернуться в страны ЕС на зиму – глава МИД Чехии

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 16:33
Украинские беженцы могут вернуться в страны ЕС на зиму – глава МИД Чехии - Фото
Беженцы из Украины (фото - ЕРА)

Украинцы, получившие временные визы в Европейском Союзе и вернувшиеся в Украину, могут опять приехать в ЕС на зиму. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан после визита чешской делегации в Киев, сообщает издание Ceske Noviny.

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По его словам, в ЕС прибыло около 4,3 млн граждан Украины, и примерно пятая часть уже вернулась. Чехия выдала более 450 000 виз, и примерно 20% человек вернулись в Украину.

"Если кто-то уехал в Украину, и ему уже была предоставлена ​​временная защита в одном из государств ЕС, он имеет право вернуться в ЕС, если условия не позволяют ему остаться в Украине на зиму", – сказал чешский министр.

ЕС предоставляет временную защиту украинцам до конца марта 2023 года, однако Еврокомиссия уже согласовала продление этого срока еще на год, страны-члены обсудят этот вопрос.

  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук не советует эвакуировавшимся украинцам планировать возвращение домой до весны. 

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Оксана Житнюк
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