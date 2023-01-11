Украинские бойцы сбили российский вертолет Ка-52 и два дрона

Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов.

Россияне продолжают наступать на Бахмут, пытаются взять под контроль Соледар и пути поставок Сил обороны Украины, но терпят большие потери.

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Вадим Ребрина

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