UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские бойцы сбили российский вертолет Ка-52 и два дрона

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 20:15
Украинские бойцы сбили российский вертолет Ка-52 и два дрона - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов.

Читайте также: Шойгу снял Суровикина с должности командующего оккупационных войск в Украине

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война БПЛА генштаб ка-52
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 