Украинские бойцы сбили российский вертолет Ка-52 и два дрона
11.01.2023, 20:15
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ
Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов.
- Россияне продолжают наступать на Бахмут, пытаются взять под контроль Соледар и пути поставок Сил обороны Украины, но терпят большие потери.
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