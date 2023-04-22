Украинские бойцы сбили вертолет и четыре БпЛА окупантов
22.04.2023, 21:11
Иллюстрационное фото - facebook.com/GeneralStaff
Украинские защитники сбили вертолет Ми-24 и четыре БпЛА окупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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В частности, сбиты разведывательные дроны "Орлан-10" и "Zala", а также два дрона-камикадзе типа "Ланцет", уточнили в ВСУ.
Сейчас, согласно сводке Генштаба, основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За последние сутки на них было отражено около 40 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
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