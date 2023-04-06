Украинские бойцы существенно потеснили россиян на Кинбурнской косе – ВСУ

Силы обороны "существенно потеснили" российских окупантов на Кинбурнской косе в Херсонской области. Об этом в эфире Эспрессо сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Существенно потеснили мы врага на Кинбурнской косе. И хотя они раз в два дня решаются вытащить артиллерийскую установку для того, чтобы обозначить свое присутствие в западной части Кинбурнской косы и обстрелять Днепровско-Бугский лиман для того, чтобы намекнуть на контроль за морскими транспортными путями, все же стойкое пребывание там врага не фиксируется", – сказала она.

По словам Гуменюк, оккупанты скапливаются ближе к материковой части "и прячутся там за местным населением тех населенных пунктов, которые ближе к материку".

19 марта ОК "Юг" сообщило, что Россия активизировала обстрелы Днепровско-Бугского лимана, в направлении Очакова и Куцурубской громады, что может быть связано с желанием Украины расширить Черноморскую зерновую инициативу и включить в нее Николаев.

Очаков расположен напротив Кинбурнской косы, освобождение которой может позволить Украине контролировать выходы в ряд портов, увеличить военно-морскую активность и потенциально провести переправу на левый берег Днепра.

Кинбурнская коса расположена в 4 км через пролив от Очакова, позволяет контролировать вход в Днепр, Южный Буг, порты Николаева и Херсона.

Оккупанты также использовали косу для ракетных и артиллерийских ударов по Очакову, южной части Николаевской области и подконтрольных Украине районов у Черного моря.

Вадим Ребрина

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