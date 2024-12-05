Украинские наземные дроны уже пошли в серию, работают в Курской области – Сергей Флеш

Наземный дрон TerMIT с турелью "Буря" (Иллюстративное фото: Frontline)

Хотя сфера наземных дронов имеет ограниченное финансирование, однако у Украины уже есть серийные работы, которые поставляются на фронт. Об этом в интервью LIGA.net рассказал эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флэш) Бескрестнов.

По его словам, Украина "задает тон" в гонке по наземным роботизированным платформам: в настоящее время через кластер оборонных технологий Brave1 прошло более 70 производителей таких систем, около 20 изделий уже сертифицировано по стандартам НАТО.

"Я прогнозировал, что их количество будет расти и они заполонят фронты. Но этого пока не происходит. Думаю, причина, скорее всего, заключается в ограниченном финансировании: мы не можем сразу охватывать все направления", – объяснил эксперт.

Бескрестнов отметил, что приоритетом являются ударные дальнобойные дроны ("дипстрайки"), которые являются контраргументом российским крылатым ракетам и их атакам.

Однако, добавил он, уже есть серийные работы, которые поставляются на линию фронта и могут выполнять самые разные задачи: от эвакуации раненых и до подвоза боеприпасов, минирования и разминирования.

"На Курском направлении такие работы работают с засад и даже с пулеметами ездят атаковать противника. Их также используют, чтобы отправлять вперед на поле боя окопный РЭБ, – он может оградить пехоту от атак FPV-дронов", – рассказал эксперт.

26 августа Минобороны одобрило эксплуатацию в армии универсального логистического робота BoarTAC, на который можно устанавливать пулемет.

23 октября МО кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "Таракан".