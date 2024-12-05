Українські наземні дрони вже пішли у серію, працюють у Курській області – експерт Флеш

Наземний дрон TerMIT з туреллю "Буря" (Ілюстративне фото: Frontline)

Хоча сфера наземних дронів має обмежене фінансування, проте в України вже є серійні роботи, які постачаються на фронт. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, Україна "задає тон" у перегонах щодо наземних роботизованих платформ: наразі через кластер оборонних технологій Brave1 пройшло понад 70 виробників таких систем, близько 20 виробів уже сертифіковано за стандартами НАТО.

"Я прогнозував, що їхня кількість зростатиме і вони заполонять фронти. Але цього поки що не відбувається. Думаю, причина, найімовірніше, полягає в обмеженому фінансуванні: ми не можемо одразу охоплювати всі напрями", – пояснив експерт.

Бескрестнов зазначив, що зараз пріоритетом є ударні далекобійні дрони ("діпстрайки"), котрі є контраргументом російським крилатим ракетам та їхнім атакам.

Проте, додав він, уже є серійні роботи, що постачаються на лінію фронту й можуть виконувати найрізноманітніші завдання: від евакуації поранених – і до підвезення боєприпасів, мінування та розмінування.

"На Курському напрямку такі роботи працюють із засідок і навіть з кулеметами їздять атакувати супротивника. Їх також використовують, щоб відправляти вперед на поле бою окопний РЕБ, – він може захистити піхоту від атак FPV-дронів", – розповів експерт.

26 серпня Міноборони схвалило експлуатацію в армії універсального логістичного робота BoarTAC, на який можна встановлювати кулемет.

23 жовтня МО кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган".