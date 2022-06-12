Украинские разведчики получили терминалы Starlink для своих спецмиссий: фото

Основатель SpaceX Илон Маск передал терминалы Starlink украинским разведчикам. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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"Многозадачный Илон Маск успевает не только работать над подготовкой к марсианской миссии, но и передавать нашей разведке так необходимые для их специальных миссий Starlinks. Армия Украины защищает свободу на Земле, чтобы ее можно было установить и на Марсе", – говорится в сообщении Минобороны.

В конце февраля 2022 года Маск направил тысячи терминалов Starlink в Украину после того, как в Пентагоне и глава Минцифры Михаил Федоров призвали его помочь сохранить связь в атакованной с трех из четырех сторон стране.

В конце апреля Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") как представительство компании SpaceX было зарегистрировано в Украине.

В начале июня Starlink Ukraine получила лицензию оператора в Украине.

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Наталия Медведева

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