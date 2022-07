Украинские "Русланы" получили собственные имена в честь Ирпеня, Харькова и других городов

Самолетам госпредприятия "Антонов" присвоили собственные имена – в честь городов-героев, выстоявших или пока находящихся в оккупации из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщили в Facebook ГП "Антонов".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Такое решение принято в рамках коммуникационной кампании "Be Brave Like Ukraine".

"На своих крыльях они понесут по миру новейшую историю украинцев, отдавших все ради сохранения родины, давших мужественный отпор российским захватчикам", – пишут там.

Читайте также: Зеленский хочет построить новый самолет "Мрия". Нужно не менее $800 млн

Теперь воздушные суда получат следующие надписи:

Ан-124-100, бортовой номер UR82073 — ВE BRAVE LIKE IRPIN;

Ан-124-100, UR82029 — ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;

Ан-124-100М, UR82027 — ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;

Ан-124-100М, UR82007 — ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;

Ан-124-100М, UR82008 — ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;

Ан-124-100-150, UR82072 — ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;

Ан-124-100М-150, UR82009 — ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;

Ан-28, UR-NTE — ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;

Ан-158, UR-EXJ — ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

Ан-178, UR-EXP — ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.