Украинские "Русланы" получили собственные имена в честь Ирпеня, Харькова и других городов
Самолетам госпредприятия "Антонов" присвоили собственные имена – в честь городов-героев, выстоявших или пока находящихся в оккупации из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщили в Facebook ГП "Антонов".
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Такое решение принято в рамках коммуникационной кампании "Be Brave Like Ukraine".
"На своих крыльях они понесут по миру новейшую историю украинцев, отдавших все ради сохранения родины, давших мужественный отпор российским захватчикам", – пишут там.
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Теперь воздушные суда получат следующие надписи:
Ан-124-100, бортовой номер UR82073 — ВE BRAVE LIKE IRPIN;
Ан-124-100, UR82029 — ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;
Ан-124-100М, UR82027 — ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;
Ан-124-100М, UR82007 — ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;
Ан-124-100М, UR82008 — ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;
Ан-124-100-150, UR82072 — ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;
Ан-124-100М-150, UR82009 — ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;
Ан-28, UR-NTE — ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;
Ан-158, UR-EXJ — ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;
Ан-178, UR-EXP — ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL.
- В конце мая в Гостомеле начали разбирать уничтоженный россиянами Ан-225 "Мрия".
- Как выглядел уничтоженный Ан-225 "Мрия" изнутри до того, как его начали разбирать, можно увидеть благодаря волонтерскому проекту 360war.in.ua.
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