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Украинские "Русланы" получили собственные имена в честь Ирпеня, Харькова и других городов

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 09:47
Украинские
Ан-124 Руслан (Фото - EPA)

Самолетам госпредприятия "Антонов" присвоили собственные имена – в честь городов-героев, выстоявших или пока находящихся в оккупации из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщили в Facebook ГП "Антонов".

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Такое решение принято в рамках коммуникационной кампании "Be Brave Like Ukraine".

"На своих крыльях они понесут по миру новейшую историю украинцев, отдавших все ради сохранения родины, давших мужественный отпор российским захватчикам", – пишут там.

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Теперь воздушные суда получат следующие надписи:

Ан-124-100, бортовой номер UR82073 — ВE BRAVE LIKE IRPIN;
Ан-124-100, UR82029 — ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;
Ан-124-100М, UR82027 — ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;
Ан-124-100М, UR82007 — ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;
Ан-124-100М, UR82008 — ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;
Ан-124-100-150, UR82072 — ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;
Ан-124-100М-150, UR82009 — ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;
Ан-28, UR-NTE — ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;
Ан-158, UR-EXJ — ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;
Ан-178, UR-EXP — ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL.

Евгений Пилипенко
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война самолет антонов название Ан-178 Ан-158 ан-124 Руслан ан-28
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