Украинские силы за сутки уничтожили 400 военных армии РФ и 20 беспилотников: сводка потерь
Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 400 российских военных, 20 БПЛА, 14 танков и под полсотни боевых машин. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера наибольшие потери враг понес на Изюмском направлении. С 24 февраля по 3 мая армия РФ потеряла:
личного состава – около 24 200 человек ликвидировано (+400),
танков ‒ 1062 (+14) единицы,
боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48),
артиллерийских систем – 475 (+16),
РСЗО – 162 (+10),
средств ПВО – 80 (0),
самолетов – 194 (0),
вертолетов – 155 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 1843 (+19),
кораблей/катеров – 10 (+2),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20).
Спецтехники – 38 (0).
Крылатых ракет – 84 (0).
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