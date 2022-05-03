Украинские силы за сутки уничтожили 400 военных армии РФ и 20 беспилотников: сводка потерь

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 400 российских военных, 20 БПЛА, 14 танков и под полсотни боевых машин. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера наибольшие потери враг понес на Изюмском направлении. С 24 февраля по 3 мая армия РФ потеряла:

личного состава – около 24 200 человек ликвидировано (+400),

танков ‒ 1062 (+14) единицы,

боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48),

артиллерийских систем – 475 (+16),

РСЗО – 162 (+10),

средств ПВО – 80 (0),

самолетов – 194 (0),

вертолетов – 155 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 1843 (+19),

кораблей/катеров – 10 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20).

Спецтехники – 38 (0).

Крылатых ракет – 84 (0).

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Марк Сировой

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