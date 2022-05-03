UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские силы за сутки уничтожили 400 военных армии РФ и 20 беспилотников: сводка потерь

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 11:09
Украинские силы за сутки уничтожили 400 военных армии РФ и 20 беспилотников: сводка потерь - Фото
Украинский военный (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 400 российских военных, 20 БПЛА, 14 танков и под полсотни боевых машин. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера наибольшие потери враг понес на Изюмском направлении. С 24 февраля по 3 мая армия РФ потеряла:

личного состава – около 24 200 человек ликвидировано (+400),

танков ‒ 1062 (+14) единицы,

боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48),

артиллерийских систем – 475 (+16),

РСЗО – 162 (+10),

средств ПВО – 80 (0),

самолетов – 194 (0),

вертолетов – 155 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 1843 (+19),

кораблей/катеров – 10 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20).

Спецтехники – 38 (0).

Крылатых ракет – 84 (0).

Читайте также: Инвестиции в армию не помогли России в Украине, войска РФ ослабли – разведка Британии

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ БПЛА танки убитые потери армия рф генштаб беспилотники войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 