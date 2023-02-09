Украинские военные прибыли в Бельгию учиться управлять подводными дронами
В Бельгию прибыли украинские военнослужащие для обучения управлению подводными дронами. Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
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"Сегодня мы приветствуем украинских солдат в Бельгии в рамках миссии EUMAM. Они пройдут обучение на подводных системах, поставленных Бельгией в Украину. Я выразила им свою глубокую поддержку и приветствовала мужество, проявляемое в течение почти года", – сказано в сообщении.
В конце ноября 2022 года издание Navy Recognition сообщало, что Бельгия отправит в Украину дистанционно управляемые подводные аппараты R7 производства компании ECA Robotics Belgium.
Министр обороны Бельгии говорила, что в Украину доставят 10 подводных дронов до конца мая 2023 года, но не уточняла, какие именно.
- В конце января Бельгия объявила о пакете военной помощи для Украины на 92 млн евро. В пакет включены ракеты класса "воздух-воздух", легкую бронетехнику, противотанковые средства, пулеметы и другое.
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