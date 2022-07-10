Украинские военные сбили российский вертолет возле Горловки
10.07.2022, 12:36
Фото: Командование ВС ВСУ
Украинские военные сбили российский вертолет возле Горловки, сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Что именно за вертолет удалось уничтожить, пока устанавливается.
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"9 июля в полдень вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели", — говорится в сообщении.
По данным Генерального штаба, по состоянию на утро 10 июля Россия потеряла в общей сложности 188 вертолетов.
- В утренней сводке Генштаб также сообщил, что ВСУ нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и живой силе россиян в районе Чернобаевки.
- 9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.
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